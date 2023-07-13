Военное обозрение

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Американский политолог призвал Запад быть готовым к победе России на Украине

Американский политолог призвал Запад быть готовым к победе России на Украине

Известный на Западе и за его пределами американский политолог Джон Миршаймер сделал заявление по поводу возможного развития украинского вооружённого конфликта.

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