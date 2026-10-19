© Nan Tun Nay/Shutterstock/FOTODOMДосудебная санация, реструктуризация и ускорение ликвидационных процедур с возможностью сохранения бизнеса стали тремя новыми инструментами, предусмотренными поправками в законодательство о банкротстве для компаний, испытывающих финансовые трудности.
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