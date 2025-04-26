Аксенов: рисков, связанных с разливом нефти в Керченском проливе, в Крыму нет

Рисков, связанных с последствиями разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, в Крыму нет. Об этом сказал глава республики Сергей Аксенов на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, сообщается на сайте Правительства РФ.
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