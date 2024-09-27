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Президент Польши Дуда пригрозил Путину «проклятием»

Президент Польши Дуда пригрозил Путину «проклятием»

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал изменения в ядерной доктрине России. Его слова приводит агентство PAP.

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Комментарии
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Вера смелых
Вот вам изделие европейского инкубатор- очередной презик-дебил. Он не знает, кто первым применил ядерное оружие!           Да, но даже дебилы иногда правы - прокляты, и не раз, эти США.  Похоже, эти проклятия нависли, как гвоздь гнева, над проклятой страной - она гниёт изнутри.                                             А главнюк гиены Европы испугался - явно видел мем-карту такого лунного пейзажа на месте Несгинелой.... Только у нас есть ракеты и не ядерные. И чтобы обезглавить и Польшу, и НАТО, их достаточно.
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