«Музыкальный калейдоскоп»: важная информация для любителей музыки собирающихся в Москву!

Музыкальный экскурс от первых аккордов 60-х до пульса современностиВ сердце лета, когда август плавится в израильском зное, ВДНХ на два дня станет эпицентром музыкальной вселенной – территорией, где прошлое и настоящее рока сойдутся в одной точке .