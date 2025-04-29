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Московский комсомолец в Израиле

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«Музыкальный калейдоскоп»: важная информация для любителей музыки собирающихся в Москву!

«Музыкальный калейдоскоп»: важная информация для любителей музыки собирающихся в Москву!

Музыкальный экскурс от первых аккордов 60-х до пульса современностиВ сердце лета, когда август плавится в израильском зное, ВДНХ на два дня станет эпицентром музыкальной вселенной – территорией, где прошлое и настоящее рока сойдутся в одной точке .

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