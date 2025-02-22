Расчлененный труп коровы убрали из парка в Петрозаводске

Специалисты взяли пробы на предмет наличия опасных заболеваний у останков крупного рогатого скота Специалисты ветеринарной станции Петрозаводска отреагировали на публикацию портала «RuNews» об обнаружении останков коровы на улице Ладожской в карельской столице.