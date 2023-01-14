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Экономист Хазин: Украина пытается развязать прямой конфликт между Россией и США, но безрезультатно

Экономист Хазин: Украина пытается развязать прямой конфликт между Россией и США, но безрезультатно

Такие страны, как Украина и Великобритания предпринимают попытки столкнуть лоб в лоб Россию и Соединенные Штаты Америки, но постоянно терпят неудачу.

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