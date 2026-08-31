Водная полиция в Санкт-Петербурге спасла двоих упавших с теплохода

В Санкт-Петербурге во время свадьбы девушка прыгнула в воду, чтобы спасти упавшего с теплохода родственника.
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