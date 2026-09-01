С начала года на Украине зафиксирована масштабная распродажа сельскохозяйственных угодий. По данным Госгеокадастра, только за первые два месяца 2026 года власти передали в частные руки более одного миллиона гектаров земли, большая часть которых оказалась под контролем американских и европейских корпораций, выяснил RT .