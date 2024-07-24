Глава СК России запросил доклад по уголовному делу в связи с инцидентом, произошедшим на севере Москвы

В связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.