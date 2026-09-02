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Аргументы недели

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ЧП в Новой Москве: 12-летний ребёнок мигрантов из Таджикистана напал с ножом на учителя прямо перед уроком

ЧП в Новой Москве: 12-летний ребёнок мигрантов из Таджикистана напал с ножом на учителя прямо перед уроком

Сегодня в одной из школ Новой Москвы произошло очередное резонансное происшествие: 12-летний ребёнок мигрантов из Таджикистана пронёс в здание нож и набросился на педагога прямо перед началом занятий.

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Геннадий Бережновизменено

"Нужно поговорить с ним и он поймёт-так делать нельзя"! А вообще то отвечать должен Мишустин с кабинетом за это не продуманное вторжение азиатов! Много писанины но на неё в сети не кому принять реальные решения!