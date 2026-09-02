ЧП в Новой Москве: 12-летний ребёнок мигрантов из Таджикистана напал с ножом на учителя прямо перед уроком

Сегодня в одной из школ Новой Москвы произошло очередное резонансное происшествие: 12-летний ребёнок мигрантов из Таджикистана пронёс в здание нож и набросился на педагога прямо перед началом занятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л За «ивановских» в...
- Суверенитет стран...
- Три года условно ...
"Нужно поговорить с ним и он поймёт-так делать нельзя"! А вообще то отвечать должен Мишустин с кабинетом за это не продуманное вторжение азиатов! Много писанины но на неё в сети не кому принять реальные решения!