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Регионы России

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Российские расчёты артиллерии уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские расчёты артиллерии уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Расчёты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» группы войск «Север» в Харьковской области ликвидировали около десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости командир орудия с позывным Кома.

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