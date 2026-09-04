Расчёты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» группы войск «Север» в Харьковской области ликвидировали около десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости командир орудия с позывным Кома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Турция поставила ...
- Икона Андрея Рубл...
- Т Валерий Горелых: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым