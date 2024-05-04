В Екатеринбурге арестован замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын! Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу заместителя свердловского министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Кислицына, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Областного суда.
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