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Калужские новости

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За год на хозяев безнадзорно гуляющих коров и лошадей в Калуге наложили 23 штрафа

За год на хозяев безнадзорно гуляющих коров и лошадей в Калуге наложили 23 штрафа

За год хозяев безнадзорных животных оштрафовали 23 раза, но размер штрафа в 5 тысяч рублей не останавливает нарушителей.

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