Минтранс заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжится

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжится - при этом скорее всего, субсидирование перевозчиков за полеты над Россией будет прекращено.
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