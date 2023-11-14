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Минтранс заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжится

Минтранс заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжится

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжится - при этом скорее всего, субсидирование перевозчиков за полеты над Россией будет прекращено.

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Комментарии
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Эдуард Зданевич
Уважаемая редакция, купите уже Даниле орфографический словарь. Не позорьте газету. &quot;Минтранс заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжится&quot;
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