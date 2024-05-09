Это решение Путина здорово сэкономит нервы школьникам

Путин поручил законодательно предусмотреть пересдачу ЕГЭ по одному из предметов! Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для того, чтобы возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов была предусмотрена на законодательном уровне.