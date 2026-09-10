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Миңнеханов Татарстанда дүрт футбол манежы ачты

Миңнеханов Татарстанда дүрт футбол манежы ачты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Теләче районына килде, анда ул ябык «Алга» футбол манежын ачу тантанасында катнашты.

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