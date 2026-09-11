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Газета.ру

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Экономист Кузнецова: вкладчики выиграли от сохранения ключевой ставки в 14%

Экономист Кузнецова: вкладчики выиграли от сохранения ключевой ставки в 14%

Для вкладчиков пауза в снижении ключевой ставки ЦБ стала благоприятной новостью. В ближайший месяц ставки по массовым депозитам могут находиться в пределах 11–14%«Доходность лучших краткосрочных предложений — достигать 15–16%.

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