Bloomberg: украинский беженец Мартыненко пожаловался на тяжелую жизнь в Канаде

Украинский беженец Алексей Мартыненко заявил, что жизнь в Канаде оказалась для него слишком тяжелой. О своем желании покинуть королевство мужчина рассказал в интервью с журналистом агентства Bloomberg Джейкобом Лоринцем.
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