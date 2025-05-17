Россия нарастила экспорт удобрений в ЕС до 206 млн евро в марте 2023 года

Россия увеличила экспорт удобрений в Евросоюз, достигнув 206,1 млн евро в марте 2023 года. Лидерами по импорту стали Польша и Германия, в то время как Италия и Словения зафиксировали значительный прирост закупок.
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