Подрядчик завершил ремонт сетей канализации по улице Матросова в Салехарде

В Салехарде открыли долгожданный проезд по улице Матросова. Подрядчик завершил работы по прокладке сетей канализации и заасфальтировал участок, проинформировала администрация окружной столицы в официальном telegram-канале.
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