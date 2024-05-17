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Закон, порядок, государство

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Отряд БДК Тихоокеанского флота провел зачетное тактическое учение по погрузке и выгрузке личного состава и военной техники

Отряд БДК Тихоокеанского флота провел зачетное тактическое учение по погрузке и выгрузке личного состава и военной техники

В бухте Десантная под Владивостоком личный состав БДК совместно с подразделениями морской пехоты отработал элементы организации погрузки и выгрузки бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-3.

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