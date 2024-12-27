«Худшее, что может быть». Интернет ополчился против пикми-девушек. Кто это такие и почему их так не любят?

«Пикми-девушка», «пикми-герл» или «пикми-парень» — этим слова заполонили Рунет в конце 2024 года. Понятие «пикми», изначально придуманное для обозначения жаждущей мужского внимания девушки, стало настолько популярно, что по итогам года вошло в топ неологизмов, значение которых чаще всего искали в «Яндексе».