«Если ты просто красивая – это не сработает. Кого удивишь сиськами?» Поговорили с «главной по спорту»

Самая романтичная история этой весны в российском спорте: Дмитрий Неделин пытался снести стоящий уже 17 лет рекорд страны на марафоне в Казани, остался всего в полуминуте (2:09:38), но после финиша исполнил другой эффектный номер – сделал предложение Анастасии Тукмачевой.