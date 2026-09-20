Виктор Томенко поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником

Виктор Томенко и Александр Романенко пожелали работникам и ветеранам отрасли профессиональных успехов, счастья и удачи Работники и ветераны лесной отрасли Алтайского края отмечают профессиональный праздник 20 сентября.
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