6 видов оргазма, которые способны испытывать мужчины

Да-да, оказывается не только женщины могут наблюдать «небо в алмазах» с самых разных ракурсов. фото: ShutterstockКазалось бы, что еще нового можно рассказать о мужском оргазме? Но их, оказывается, существует целых шесть видов.
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