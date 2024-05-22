Депутат АдГ указал на противоположный эффект решения ЕС по активам РФ

Возможные меры России в ответ на решение Совета Евросоюза (ЕС), позволяющее использовать чистую прибыль от замороженных активов РФ на военную помощь Украине, могут ударить по европейским инвесторам, заявил 22 мая «Известиям» депутат Европейского парламента от ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек.