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Кадыров набирает 97 % голосов – предварительные итоги выборов глав четырех регионов

Кадыров набирает 97 % голосов – предварительные итоги выборов глав четырех регионов

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Действующие руководители Чечни, Брянской, Белгородской и Ульяновской областей лидируют по предварительным данным ЦИК после первого дня подсчета голосов на региональных выборах 20 сентября.

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