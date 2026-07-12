7.7 ЧИСЛА ПРОТИВ ЛЖИ

Юрий Ильинов

Натовский маховик раскручивается: Почему мы не можем больше ждать? Мы сталкиваемся со все более активным применением по нашей территории вражеских беспилотников. Пока враг использует немного крылатых и баллистических ракет. Но уже горят танкеры в Азовском море, горят нефтеперерабатывающие заводы, вплоть до Омска, есть разрушения энергоструктуры, чуть ли не каждый день гибнут мирные жители. Мы видим дефицит автомобильного горючего. Полностью защитить все жизненно важные сооружения военной и гражданской инфраструктуры на всей территории нашего огромного государства физически и экономически невозможно. Этого не могла бы сделать ни одна страна в мире. Тем не менее, мы должны усиливать свою противовоздушную оборону, что постоянно и происходит. А вот американский президент Трамп на последнем сборище стран НАТО в Турции договорился до того, что заявил: удары ВСУ по нашей территории дальнобойными ракетами и беспилотников ускорят наше движение к мирным переговорам. Может быть, стоит показать, как он неправ? О каких мирных переговорах идёт речь? О таких, в результате которых мы капитулируем перед противником на его условиях. Действительно, до сих пор много велось разговоров о каких-то мирных переговорах по Украине. Причем при посредничестве США. Но ведь именно эта страна является организатором доведения ситуации с Россией до того, что мы были вынуждены перейти к военным действиям против Украины в 2022 году. Они и другие страны НАТО ведут войну против нас руками украинцев. Нас постоянно обманывают, имитируя мирные переговоры, а на самом деле просто используют паузы в военных действиях для укрепления нашего противника. Так разве можно в нынешних условиях рассуждать о каких-то переговорах? Разве можно надеяться на то, что наш враг вдруг откажется от достижения своих целей? Конечно, нет. Запад одержим идеей развязать прямую войну против нас лет через пять. Все это время страны НАТО намерены обеспечивать Украину всем необходимым для ведения против нас боевых действий на линии соприкосновения и нападения на нашу территорию в глубине России. В связи с этим, сейчас происходит активная милитаризация экономики западных стран. Все они становятся тыловыми производствами вооружения для Украины. Дело в том, что на ее территории мы постоянно поражаем и производственные помещения, и склады готовой продукции. А по таким же целям в западных странах бить мы пока не решаемся. Западным спонсорам Киева помогают и предатели. Один из них – отказавшийся от российского гражданства экс-владелец «Техносилы» Кокорич. Он уже поставляет украинским военным беспилотники собственного производства. А теперь его швейцарская фирма вместе с немецкой кампанией «Рейнметалл» начала изготовление разработанных предприятием Кокорича нескольких модификаций крылатых ракет «Рута» с дальностью полета от 300 до 2000 километров и с боевой частью до 250 килограмм. Наш свежеиспечённый враг, выращенный, обученный, вскормленный нами же, стал настоящей находкой для Запада. Дело в том, что его крылатые ракеты обходятся дешевле нынешних европейских и американских. Да и времени на их изготовление требуется гораздо меньше. При этом, они имеют очень хорошие тактико-технические данные. Например, предусмотрены наземные мобильные кассетные пусковые установки, а также, вы не поверите, сбрасываемые с транспортного самолёта контейнеры с такими ракетами. При сбросе этого контейнера ракеты должны отделяться и лететь к целям. К целям на нашей земле! И, напомним, речь идёт не о маломощных беспилотниках. Такие ракеты — очень серьезное оружие. Они могут наносить нам очень существенный ущерб. Пока Запад использует мало подобного оружия и баллистических ракет. Но его вооружение такими средствами борьбы против нас — дело времени. Вот почему время сейчас работает против нас. Оборонительная стратегия или упорные наступательные бои для постепенного освобождения сильно укрепленных районов нам, видимо, не подходят. Может быть, как раз наоборот, пока этот маховик милитаризации стран НАТО не раскрутился, нужно не вести только позиционные бои, пусть успешные. А принять решительные меры по разгрому противника на Украине. И не только в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. А прежде всего там, где нет особо укрепленных территорий. И, первым делом, в других областях Новороссии.