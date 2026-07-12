Приложение 6.ФАНТОМНЫЕ ДИНАСТИИ ЦАРЕЙ. СЛОИСТАЯ СТРУКТУРА СКАЛИГЕРОВСКОГО УЧЕБНИКА ИСТОРИИ 1. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДИНАСТИЙ.
7.7 ЧИСЛА ПРОТИВ ЛЖИ
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Юрий Ильинов
Натовский маховик раскручивается: Почему мы не можем больше ждать? Мы сталкиваемся со все более активным применением по нашей территории вражеских беспилотников. Пока враг использует немного крылатых и баллистических ракет. Но уже горят танкеры в Азовском море, горят нефтеперерабатывающие заводы, вплоть до Омска, есть разрушения энергоструктуры, чуть ли не каждый день гибнут мирные жители. Мы видим дефицит автомобильного горючего. Полностью защитить все жизненно важные сооружения военной и гражданской инфраструктуры на всей территории нашего огромного государства физически и экономически невозможно. Этого не могла бы сделать ни одна страна в мире. Тем не менее, мы должны усиливать свою противовоздушную оборону, что постоянно и происходит. А вот американский президент Трамп на последнем сборище стран НАТО в Турции договорился до того, что заявил: удары ВСУ по нашей территории дальнобойными ракетами и беспилотников ускорят наше движение к мирным переговорам. Может быть, стоит показать, как он неправ? О каких мирных переговорах идёт речь? О таких, в результате которых мы капитулируем перед противником на его условиях. Действительно, до сих пор много велось разговоров о каких-то мирных переговорах по Украине. Причем при посредничестве США. Но ведь именно эта страна является организатором доведения ситуации с Россией до того, что мы были вынуждены перейти к военным действиям против Украины в 2022 году. Они и другие страны НАТО ведут войну против нас руками украинцев. Нас постоянно обманывают, имитируя мирные переговоры, а на самом деле просто используют паузы в военных действиях для укрепления нашего противника. Так разве можно в нынешних условиях рассуждать о каких-то переговорах? Разве можно надеяться на то, что наш враг вдруг откажется от достижения своих целей? Конечно, нет. Запад одержим идеей развязать прямую войну против нас лет через пять. Все это время страны НАТО намерены обеспечивать Украину всем необходимым для ведения против нас боевых действий на линии соприкосновения и нападения на нашу территорию в глубине России. В связи с этим, сейчас происходит активная милитаризация экономики западных стран. Все они становятся тыловыми производствами вооружения для Украины. Дело в том, что на ее территории мы постоянно поражаем и производственные помещения, и склады готовой продукции. А по таким же целям в западных странах бить мы пока не решаемся. Западным спонсорам Киева помогают и предатели. Один из них – отказавшийся от российского гражданства экс-владелец «Техносилы» Кокорич. Он уже поставляет украинским военным беспилотники собственного производства. А теперь его швейцарская фирма вместе с немецкой кампанией «Рейнметалл» начала изготовление разработанных предприятием Кокорича нескольких модификаций крылатых ракет «Рута» с дальностью полета от 300 до 2000 километров и с боевой частью до 250 килограмм. Наш свежеиспечённый враг, выращенный, обученный, вскормленный нами же, стал настоящей находкой для Запада. Дело в том, что его крылатые ракеты обходятся дешевле нынешних европейских и американских. Да и времени на их изготовление требуется гораздо меньше. При этом, они имеют очень хорошие тактико-технические данные. Например, предусмотрены наземные мобильные кассетные пусковые установки, а также, вы не поверите, сбрасываемые с транспортного самолёта контейнеры с такими ракетами. При сбросе этого контейнера ракеты должны отделяться и лететь к целям. К целям на нашей земле! И, напомним, речь идёт не о маломощных беспилотниках. Такие ракеты — очень серьезное оружие. Они могут наносить нам очень существенный ущерб. Пока Запад использует мало подобного оружия и баллистических ракет. Но его вооружение такими средствами борьбы против нас — дело времени. Вот почему время сейчас работает против нас. Оборонительная стратегия или упорные наступательные бои для постепенного освобождения сильно укрепленных районов нам, видимо, не подходят. Может быть, как раз наоборот, пока этот маховик милитаризации стран НАТО не раскрутился, нужно не вести только позиционные бои, пусть успешные. А принять решительные меры по разгрому противника на Украине. И не только в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. А прежде всего там, где нет особо укрепленных территорий. И, первым делом, в других областях Новороссии.
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Юрий Ильинов
«Дела идут плохо»: почему важна Константиновка и когда закончится СВО Когда закончится СВО? Ответ на этот вопрос дают и российские, и зарубежные эксперты. Одни уверены, что конфликт завершится совсем скоро, другие — что вслед за ним будет более глобальное противостояние. Константиновку назвали ключом к завершению конфликта Сербская газета «Политика» пишет, что украинское руководство оказалось в глубоком кризисе после потери Константиновки. По мнению автора, именно этот участок во многом определит, когда закончится СВО. «Ясно, что для Киева, и для Москвы Донбасс — один из важнейших участков и что его участь во многом определит дальнейшую судьбу вооруженного конфликта, а точнее его неминуемого завершения», — отмечает автор. В статье говорится, что Владимир Зеленский мог бы добиться мира, если бы вывел войска из оставшейся части Донбасса. «Но вместо мира на Украине начался период тотальной неопределенности, в основном из-за амбиций крупных европейских стран», — отмечает автор. Издание также пишет, что западные страны, продолжающие поддерживать Киев, своими действиями могут поставить под угрозу уже весь европейский континент. У Украины — проблемы как внутри страны, так и за её пределами Британское издание UnHerd пишет, что российские войска продолжают наступление и приближаются к освобождению всей территории Донбасса. Авторы отмечают, что российская экономика находится в лучшем положении, чем большая часть ЕС. «Но что важнее, российская армия продолжает наступать, приближаясь к освобождению всего Донбасса. Совсем недавно Москва объявила о взятии Константиновки в Донбассе», — говорится в публикации. Отмечается, что именно Константиновка была одним из последних опорных пунктов на пути к контролируемым Украиной Краматорску и Славянску. И это цели для ВС РФ. Авторы материала также заявляют, что Украина сталкивается с проблемами не только на фронте, но и внутри страны, а также за ее пределами. «Если нужны дополнительные доказательства, что дела у Украины идут плохо, достаточно взглянуть на все более распространенную политику бусификации — похищение мужчин призывного возраста с улиц для отправки на фронт, что подпитывает растущее внутреннее сопротивление конфликту — или предложение Евросоюза исключить украинских мужчин призывного возраста — от 23 до 60 лет — из временной схемы защиты ЕС», — говорится в статье. В Кремле назвали условие завершения СВО Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать, какие страны являются подстрекателями конфликта на Украине. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Министерство обороны и спецслужбы должны оценить степень их вовлеченности в боевые действия. Песков также рассказал, когда закончится СВО. По его словам, специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Киев не проявит готовность к мирному урегулированию. «Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей», — заявил Песков. Он добавил, что события могут перейти в мирное русло, если киевские власти проявят добрую волю и будут готовы принять необходимые решения.
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4 н.
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