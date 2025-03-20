Не надо бояться: топ мифов и страхов о пластических операциях

Многие из нас мечтают подправить кончик носа, убрать мешки под глазами, избавиться от нависшего живота, уменьшить или увеличить грудь и много чего еще есть в списке мечтаний, касающихся наших понятий об идеальном теле и красоте.
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