Netflix собирается пригласить Тома Харди и Линдси Лохан в третью часть “Достать ножи”Издание Whats On Netflix поделилось подробностями о том, каких актеров собирается пригласить компания Netflix в предстоящий фильм “Проснись, мертвец”, который является третьей частью во франшизе “Достать ножи”.
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