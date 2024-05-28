Netflix собирается пригласить Тома Харди и Линдси Лохан в третью часть “Достать ножи”Издание Whats On Netflix поделилось подробностями о том, каких актеров собирается пригласить компания Netflix в предстоящий фильм “Проснись, мертвец”, который является третьей частью во франшизе “Достать ножи”.