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Япония страдает от аномальной жары: за неделю госпитализированы 4,5 тыс. человек

Япония страдает от аномальной жары: за неделю госпитализированы 4,5 тыс. человек

Япония переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы. По данным местных СМИ, за прошедшую неделю в стране зарегистрировано более 4,5 тысячи случаев госпитализации жителей с тепловым ударом.

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