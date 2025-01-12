Дмитрий Дробницкий: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ГОВОРИТ МАЙК УОЛЦ О "СДЕЛКЕ" ПО УКРАИНЕ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ГОВОРИТ МАЙК УОЛЦ О "СДЕЛКЕ" ПО УКРАИНЕБудущий советник по нацбезопасности дал интервью ABC News, из которого не всё, но кое-что становится понятнымМайк Уолц, которому ранее приписывались слова и скорой встрече Путина и Трампа, и о спасении Украины, и о том, что Трамп не намерен уступать Путину, 12 января дал инте.