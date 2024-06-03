Подрядчики обновят баню на юбилей Красноселькупского района

В Красноселькупе подрядчики планируют сдать новую баню в сентябре — к 80-летнему юбилею района. На объекте оборудуют душевые, помещения для персонала, уложат плитку, сообщил начальник управления жизнеобеспечения села Андрей Усик.
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