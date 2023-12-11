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Крым Оперативный

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Крым Оперативный

Крым Оперативный

В Ялте в районе улицы Ломоносова обвалилась подпорная стена. Это произошло из-за обильных осадков. Из-за этого повредилась теплотрасса – без тепла два дома, это 34 абонента, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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