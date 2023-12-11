Крым Оперативный

В Ялте в районе улицы Ломоносова обвалилась подпорная стена. Это произошло из-за обильных осадков. Из-за этого повредилась теплотрасса – без тепла два дома, это 34 абонента, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)