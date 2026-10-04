Средняя зарплата в АПК России вырастет до 94 853 рублей к 2029 году

В 2027 году средняя зарплата составит 87 696 рублей, в 2028-м — 91 204 рубля. Численность работников в отрасли при этом будет снижаться.
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