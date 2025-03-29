Не все французы рвутся погибнуть за интересы глобальных элит на Украине. Сегодня во французской столице состоялась акция протеста, участники которой разорвали флаг Евросоюза в знак несогласия с тем, что он продолжает поставки оружия Киеву и намерен гнать французов на войну против России.
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