Не все французы рвутся погибнуть за интересы глобальных элит на Украине. Сегодня во французской столице состоялась акция протеста, участники которой разорвали флаг Евросоюза в знак несогласия с тем, что он продолжает поставки оружия Киеву и намерен гнать французов на войну против России.