Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен покинуть свой пост из-за пренебрежения страной и помощи Украине. Об этом в Х написала основатель партии «Союз социальной справедливости и экономического разума» (BSW) Сара Вагенкнехт.
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Это реально удивляет,.как он до сих пор еще при власти у прагматичных немцев. Они конечно законо послушнее многих. но не терпилы же в крайней степени в конце концов. Или нет ? Настолько Мерц ненавидит Россию и мечтает взять реванш - фашистское отродье .что стреляет себе в ногу . не говоря уже о стране.