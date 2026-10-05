Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Лучший канцлер Украины»: Вагенкнехт резко высказалась о поездке Мерца в Киев

«Лучший канцлер Украины»: Вагенкнехт резко высказалась о поездке Мерца в Киев

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен покинуть свой пост из-за пренебрежения страной и помощи Украине. Об этом в Х написала основатель партии «Союз социальной справедливости и экономического разума» (BSW) Сара Вагенкнехт.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Альбина Скоблина
Альбина Скоблина

Это реально удивляет,.как он до сих пор еще при власти у прагматичных немцев. Они конечно законо послушнее многих. но не терпилы же в крайней степени в конце концов. Или нет ? Настолько Мерц ненавидит Россию и мечтает взять реванш - фашистское отродье .что стреляет себе в ногу . не говоря уже о стране.