Более 50 подростков поймали ночью в заведениях и на улицах Астрахани

Инспекторы ПДН вышли на профилактический рейд в кануне Крещения Господня. Сотрудники полиции искали несовершеннолетних, находящихся после 23:00 в общественных местах без родителей или законных представителей.
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