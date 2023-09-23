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Капитан «Амура» Грачев о переносе победного духа из «Адмирала»: «Да какой дух? Мы прошли только один раунд. Здесь нужно строить новое»

– Андрей Мартемьянов говорил, что «Амур» ориентируется на прошлогодний «Адмирал». Перенести победный дух – это ваша задача как игрока, который в межсезонье переехал из Владивостока в Хабаровск? – Да какой дух? Мы прошли только один раунд.

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