Капитан «Амура» Грачев о переносе победного духа из «Адмирала»: «Да какой дух? Мы прошли только один раунд. Здесь нужно строить новое»

– Андрей Мартемьянов говорил, что «Амур» ориентируется на прошлогодний «Адмирал». Перенести победный дух – это ваша задача как игрока, который в межсезонье переехал из Владивостока в Хабаровск? – Да какой дух? Мы прошли только один раунд.