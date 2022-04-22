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Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил ЛДНР

Global look press/Kremlin Pool Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко провел встречи с главами Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

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