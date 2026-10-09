Изак Аджар: «Кажется, что травма никак не ухудшила мои пилотажные навыки»

Пилот « Ред Булл » ответил на вопрос, сыграла ли травма запястья роль в результатах последних гонок. После пропущенных трех этапов Аджар выступил на Гран-при в Баку и Малайзии: в первом случае он финишировал третьим, во втором – пятым.
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