Тимощук о Глушенкове: «Если и дальше будет забивать так, пусть не празднует. Макс забил очень красивые голы, нужные. Без них мы не справились бы»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о том, что Максим Глушенков не празднует забитые голы. В матче с « Краснодаром » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2) полузащитник сине-бело-голубых сделал дубль.
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