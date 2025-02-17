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17.02.25==Три голоса Европы: Русофобские настроения ЕС привели к неожиданному результату

На протяжении всех лет, пока идёт украинский конфликт, два главных голоса Европы – глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и предшественник Каи Каллас Жозеф Боррель – усиленно настаивали на том, что России нельзя дать победить.

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