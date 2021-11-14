Юлия Витязева: Пусть Ротару ждёт «возвращения Крыма» сидя в Киеве

Вот так. Ротару зарабатывает деньги в России и расходует на содержание вражеских сил ВСУ. За эти деньги те покупают новую военную технику и продолжают убивать жителей Донбасса. Интересно. Знают ли об этих фактах продюсеры и руководители телеканалов России приглашая её на концерты и другие выступления?

а я Ротару обожаю и буду любить всегда! Политика -- это наносное, а вы -- хотите, следуйте принципам, а хотите -- наслаждайтесь Её песнями! Минусуйте, шипите змеями, а Ротару -- лучшая артистка всех времён и народов!

Игорь Василевский

Кстати о птичках. Софочка никогда не давала ходу сестрице Аурике, которая обладает ничуть не хуже голосом. Типа, Боливар не вынесет двоих, а кормушка должна быть для одной... Вот сестрице то и совсем кушать ничего не стало... Потому и.... Зато - как им дышится воздухом свободы! Какие пласты народного бандеровского искусства подняли свидомые! Есть где себя проявить! А мы уж тут, в серой и лапотной как то уж без них обойдемся...