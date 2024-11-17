Премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб, выпав с балкона за два дня до операции: СМИ узнали подробности трагедии

Премьер Мариинки трагически погиб всего за два дня до сложнейшей операции. Внезапно всего за два дня до сложнейшей операции на позвоночнике в возрасте 39 лет скончался премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.
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