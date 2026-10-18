В России следует приостановить выдачу лицензий частным вузам до «наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства».
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