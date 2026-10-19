Виной протестов во Франции стала политика правительства, которое последние несколько лет было больше озабочено проблемами Украины, чем своими собственными.
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