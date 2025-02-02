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Юрий Баранчик: Трамп России новую Ялту не предложит: мы ещё не выиграли войну

Юрий Баранчик: Трамп России новую Ялту не предложит: мы ещё не выиграли войну

Трамп России новую Ялту не предложит: мы ещё не выиграли войнуСпецпредставитель по Украине Кит Келлог: «Он [Трамп] знает, где надавить, где не давить, но что ещё важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян.

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