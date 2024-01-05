Теракты в Белгороде поддерживают чехи, французы, евреи, поляки и ЕС

Вспомним взятый Мариуполь. Среди пленных азовцев было несколько десятков (сейчас уже точно не помню) израильских военных инструкторов (их тогда так обозвали). В отличие от азовцев евреев спецбортом отправили в иЗРАИЛЬ. Тогда я не слышал благодарности Израиля за своих сограждан, И вот теперь наконец благодарность прозвучала.

АЛ

Антонина Лаврентьева

Наше руководство адекватно к ним относится, в соответствии с их делами против России.Именно поэтому это их бесит.Россия не поддерживает Израиль в войне с палестинцамии в Газе делает адекватные заявления миру, что приводит их руководство в ярость, поскольку авторитет России в мире высок и многие страны как арабском, так и другом мире идут с нами в одном форваторе.Беженцы Газы приехали к нам и Россия им помогает..Израилю это крайне не нравится.Их спеца как эксперта попросили с ТВ России.